Порошенка намагалися закидати яйцями під ДБР: перші деталі

У Києві невідомі спробували закидати яйцями п'ятого президента України Петра Порошенка біля Державного бюро розслідувань. Вони потрапили в декількох журналістів.

Напад трапився в той момент, коли Порошенко вийшов із ДБР після допиту, передає "Інтерфакс-Україна".

"Невідомі люди намагалися закидати його яйцями, проте потрапили в основному в журналістів. Після цього в інцидент втрутилася поліція, і зловмисники зникли. Порошенко встиг сісти в автомобіль і не постраждав у результаті події", – уточнили кореспонденти.

П'ятого президента викликали у справі про можливе ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу "Прямий".

Порошенко перед допитом Telegram 24/7

Весь час перебування Порошенка в ДБР під стінами будівлі проходили два мітинги: один в підтримку, а інший – проти нього.

Трохи сюрреалістично: під #ДБР активіст, противник Порошенка (ліворуч) агітує проти Порошенка своїх опонентів, серед яких - діти Порошенка pic.twitter.com/eJRMO5R44V — Solonyna Yeugen (@SolonynaY) August 12, 2019

Як писав OBOZREVATEL, у Києві 25 липня четверо невідомих напали на автомобіль п'ятого президента України Петра Порошенка. Вони спровокували бійку з охороною, після чого втекли. За словами очевидців, один провокатор застрибнув на автомобіль лідера партії "ЄС", ще троє спільників "прикривали" його.

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