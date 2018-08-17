"Понти і мокрі штани": жителів Києва налякали винищувачі над будинками

Жителі Солом'янського та Святошинського районів Києва 17 серпня помітили в небі велику кількість винищувачів. Через це в соцмережах виникла дискусія: одні вразилися видовищем, інші ж написали, що у воєнний час такі явища лише сіють паніку.

Так, суперечка розгорілася під постом у групі "Мій Відрадний" у Facebook. За словами очевидців, вони нарахували 18 літаків, які летіли досить близько до дахів будинків (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"І знову в небо злетіли винищувачі, але ми вже запаслися туалетним папером", - іронічно написала одна з фоловерів групи.

Фото Олена Устименко

"У мене досі руки трусяться. Особливо вразив один великий літак чорного кольору летів так низько, і гул був страшний, було дуже страшно! А далі винищувачі - вже цікаво", - зазначила в коментарях Ірина Демченко.

Фото Олена Олена

"Гарно ж як", - висловила захват опублікованими фото Олена Стриженко.

Фото Олена Олена

Однак з її точкою зору не всі погодилися: деякі коментатори висловилися, що під час війни така техніка має бути в зоні бойових дій, а не літати, готуючись до параду до Дня Незалежності.

"Що за польоти в місті? Навіщо? Парад? Ризикують і лякають жителів. Кому понти, а кому мокрі штани", - написала Тетяна Мельниченко.

Нагадаємо, що 14 серпня кияни вже обговорювали раптову появу військової техніки над містом. Як писав OBOZREVATEL, деякі користувачі соцмереж заявили, що такі репетиції - всього лише "безглузда трата грошей".