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Погода в Києві: синоптик уточнила прогноз на вихідні

1.1т Читати матеріал російською

У Києві на вихідних 13 та 14 липня будуть локальні дощі з грозами, середня температура досягне +23 градусів.

У нічний час ймовірність опадів мінімальна, повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

"13 липня температура в Києві вдень від +21 до +24 градусів, 14 липня – +23... +25. Вночі прогнозується в межах +10... +14, холоднувато", – попередила вона.

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За її словами, значне потепління в Україну прийде вже 19 липня.

Прогноз 14 липня

Прогноз 14 липня

Укргідрометцентр

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в п'ятницю, 12 липня, вночі значних опадів не очікується, вдень можливі короткочасні дощі, грози.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна Київ
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