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1 червня • оновлено в 18:20
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Літо не прийшло! Погода у травні в Києві в 2020 році побила рекорд

1.8т
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Травень у 2020 році у Києві виявився найхолоднішим за усе XXI століття.

Через це метеорологічне літо до столиці так і не завітало. Про це 1 червня повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського на своїй сторінці у Facebook.

За даними дослідників, середньомісячна температура повітря у травні у Києві становила +12,4 градусів, що на 2,8 градуси нижче за кліматичну норму. Найхолодніше було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,6.

Погода у травні в Києві в 2020 році побила рекорд. Ілюстрація

Погода у травні в Києві в 2020 році побила рекорд. Ілюстрація

ТСН

"Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим", – відзначили в обсерваторії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань розповів, що у червні погода в Україні очікується теплою і з помірними опадами, однак не виключені й температурні коливання в окремі дні.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Прогноз погоди Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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