"Пізанська вежа" у Києві: у мережі розкрили таємницю перекошеного будинку

У мережі розкрили таємницю "Пізанської вежі" Києва – п'ятиповерхового будинку, який десятками років стоїть перекошеним на перетині вулиці В'ячеслава Чорновола та проспекту Перемоги.

Про споруду написали на сторінці "Клуб корінного киянина" у Facebook. Саме під дописом мешканці міста розповіли історію будинку (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"На перетині вул. Чорновола і проспекту Перемоги стоїть перекошений 5-поверховий будинок. Не зовсім зрозуміло, чому його так перекосило, але, кажуть, через близькість до річки Либідь, нестабільний ґрунт, а ще потрібен хороший фундамент", – йдеться у дописі.

"Пізанська вежа" у Києві: розкрито секрет Факти

Так, у коментарях киянка Олена Кувшинова розповіла, що будинок стоїть перекошеним ще з її дитинства, а це, додала вона, близько 40 років. За словами жінки, раніше існувала лише одна версія ситуації – просів через близькість до річки Либідь.

Ще один киянин Віктор Левчишин повідомив зовсім іншу історію. Він переповів слова одного зі своїх викладачів у Київському національному університеті будівництва та архітектури. Чоловік написав, що спершу було почергово споруджено два будинки, конструкції фундаментів яких були різними. Між спорудами свідомо залишили відстань.

За його словами, перший секретар ЦК КПРС одного разу приїхав до Києва та звелів, щоб між будинками зробили відстань. Проте так звані деформаційні шви зробили більшого розміру, аніж звично.

"Хрущов знову прилетів до Києва, і, коли проїжджав повз цей будинок Повітрянофлотським мостом, сказав: "Молодці! Виправили помилку. Але чому будинок стоїть немов один зуб у роті?" Далі була команда, і будинки зімкнули. І все! Фундаменти цих будинків різні, маса різна, споруда почала хилитися. Намагалися рятувати – ще гірше стало", – підкреслив Левчишин.

Він відзначив, що сам був у тому будинку і квартири там знаходилися у жахливому стані.

Як написало видання "Факти", споруда на проспекті Перемоги нахилилася відразу після заселення, в 1961 році. Мешканці будинку припустили, що великий вплив на ситуацію має те, що поруч знаходиться русло річки Либідь, а раніше у дворі споруди було озеро, але його засипали і побудували школу.

"Мій будинок ночами тріщить, в стінах щілини, в підлозі, в залізобетонних перекриттях утворюються нові тріщини. Діра в підлозі в коридорі допомагає нам стежити за станом труб в підвалі, які часто ремонтують. Я вже не кажу, що дах тече і коридори в грибку з п'ятого по другий поверх. Нам страшно", – сказала киянка.

"Пізанська вежа" у Києві: розкрито секрет Факти

"Пізанська вежа" у Києві: розкрито секрет Клуб корінного киянина

Коментарі киян Скріншот

Коментарі киян Скріншот

Коментарі киян Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Борщагівці у Києві помітили незвичайну різнобарвну ліпнину на старому будинку на вулиці Жолудєва. У мережі користувачі із сарказмом відреагували на ситуацію.

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