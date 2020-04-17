Поява пилових бур, зокрема в Києві та області 16 квітня, свідчить про крайню міру розораності земель в Україні.

Про це заявили екологи Української природоохоронної групи. Вони назвали масштаби цього явища в країні вражаючими.

По-перше, буря пересувалася із заходу на схід, тобто не з типово посушливих регіонів. По-друге, піщана буря почалася в потенційно найбільш вологий період року (коли північ і центр України повинні переживати пік весняних паводків).

Пилова буря Facebook/Alexei Vesyoliy

Україна, як зазначили в УПГ, вже є лідером у Європі за часткою розораних земель. Так, 54% площі держави займають переорані землі, щорічно ця площа зростає.

Водночас законодавство, наголосили екологи, вимагає припинити роботи на не менше 15% розораних земель.

"Найкраще, що можна зробити, щоб переораний ґрунт завтра не опинився в сотнях кілометрів від наших полів – зупинити нові оранки, вивести з обробки всі ділянки на схилах і максимально збільшити строкатість агроландшафту, повернувши природний стан максимальній кількості ділянок", – йдеться у повідомленні Української природоохоронної групи.

Пилова буря в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ та область накрило густим пилом, зірвався потужний піщаний буревій.

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