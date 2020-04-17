Головна Новини
17 квітня • оновлено в 21:27
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Екологи назвали причину масштабної пилової бурі в Києві

2.5т
Читати матеріал російською

Поява пилових бур, зокрема в Києві та області 16 квітня, свідчить про крайню міру розораності земель в Україні.

Про це заявили екологи Української природоохоронної групи. Вони назвали масштаби цього явища в країні вражаючими.

По-перше, буря пересувалася із заходу на схід, тобто не з типово посушливих регіонів. По-друге, піщана буря почалася в потенційно найбільш вологий період року (коли північ і центр України повинні переживати пік весняних паводків).

Пилова буря

Пилова буря

Facebook/Alexei Vesyoliy

Україна, як зазначили в УПГ, вже є лідером у Європі за часткою розораних земель. Так, 54% площі держави займають переорані землі, щорічно ця площа зростає.

Водночас законодавство, наголосили екологи, вимагає припинити роботи на не менше 15% розораних земель.

"Найкраще, що можна зробити, щоб переораний ґрунт завтра не опинився в сотнях кілометрів від наших полів – зупинити нові оранки, вивести з обробки всі ділянки на схилах і максимально збільшити строкатість агроландшафту, повернувши природний стан максимальній кількості ділянок", – йдеться у повідомленні Української природоохоронної групи.

Пилова буря в Києві

Пилова буря в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ та область накрило густим пилом, зірвався потужний піщаний буревій.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Екологія в Києві" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Екологія в Києві Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
Екологія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
7
Цікаво
7
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир Миру
Мир Миру
Ліси горять, повітря отруйне, буревії накривають чорноземи піском, ріки наповнені стічною хімією: громадяни, що з нами? В пустелі життя немає, час задуматись.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги