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3 лютого • оновлено в 13:10
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Підозрювали коронавірус: стало відомо про справжнє захворювання двох прибулих із Китаю

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Двом особам, які прибули з Китаю до України (в аеропорт "Бориспіль" Київської області) і звернулися з підозрою на коронавірус 2019-nCoV, попередньо встановили діагноз ГРВІ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я на своєму сайті. В Україні станом на ранок 3 лютого жодного підтвердженого лабораторно випадку нового коронавірусу не зареєстровано.

"1 лютого до аеропорту "Бориспіль" звернулися два пасажири щодо підозри на захворювання 2019-nCoV. За результатами огляду встановлено попередній діагноз ГРВІ", – йдеться у зверненні.

Двом прибулим із Китаю попередньо встановили діагноз ГРВІ

Двом прибулим із Китаю попередньо встановили діагноз ГРВІ

Зважаючи на те, що вони прибули з Китаю, їх госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні у м. Києві.

Довідка. Коронавірус 2019-nCoV – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передання цього вірусу від людини до людини, що відразу ж значно збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кількість жертв смертельного коронавірусу 2019-nCoV станом на ранок 3 лютого досягла 362 осіб. У Китаї загинула 361 людина, ще одна – на Філіппінах.

  • Загальна кількість інфікованих складає 17386 осіб. 2296 людей перебувають у важкому стані. Від вірусу вдалося вилікувати 480 пацієнтів.

  • Також у Києві підтвердили один випадок коронавірусу. Це був не китайський 2019-nCoV, що поступово охоплює країни світу і призводить до загибелі людей.

  • У КМДА запевнили, що у столиці станом на 28 січня не було зафіксовано жодного випадку захворювання на китайський коронавірус 2019-nCoV.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Місце
Україна Київ
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