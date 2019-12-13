Підігрів сидінь та сенсори: КМДА оновила свій автопарк за понад 11 млн грн

КП "Автотранспортне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)" замовило 14 елітних легкових автомобілів на суму 11,07 млн грн.

Машини постачатиме ТОВ "ВіДі Автострада". Про це написало видання "Наші гроші" із посиланням на систему "Прозорро".

Зокрема, йдеться про два повнопривідні 7-місні автомобілі Toyota Highlander Prestige-2019 на суму 2,49 млн грн. (за 1,25 млн грн. кожен).

КМДА оновила свій автопарк за понад 11 млн грн

Кожна машина матиме: передні сидіння з механізмом зменшення ризику батогової травми шиї, сидіння з комбінованої шкіри з перфорацією, оздоблення салону декоративними вставками, що імітують дерево, оздоблення дверних карт синтетичною шкірою, круїз-контроль, підігрів сидінь, клімат-контроль. Характерно, що у автосалонах Toyota Highlander Prestige продавали за 1,22 млн грн.

Також "ВіДі Автострада" поставить 12 автомобілів Toyota Camry Comfort-2019 на суму 8,58 млн грн. (за 715 тис. грн.). Кожне авто матиме мультифункціональне кермо, передні та задні сенсори паркування, підігрів передніх сидінь, клімат-контроль. У салонах Toyota Camry Comfort можна було придбати за 671 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступника директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Геннадія Лепського спіймали в мережі за кермом незадекларованого автомобіля "Порше", вартість якого оцінюють у 2,6 млн грн.

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