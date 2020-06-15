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Під мерією Києва влаштували лежачий протест: чого вимагали

Життя столиці
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акція протесту

Під мерією Києва влаштували лежачий протест: що вимагають

У понеділок, 15 червня, під стінами Київської міської державної адміністрації велосипедисти влаштували акцію "Досить смертей на дорогах!".

За словами організаторів, вони хотіли привернути увагу чиновників до потреб велосипедистів. У вимогах зазначено створення безпечних умов на дорогах, благоустрій нових велосипедних маршрутів (щоб подивитися відео і фото, доскролльте новину до кінця).

Під мерією Києва влаштували лежачий протест: що вимагають

Під мерією Києва влаштували лежачий протест: що вимагають

Учасники акції нагадали, що за останній час кількість ДТП за участю велосипедистів зросла, з початку року загинули 5 осіб.

Під мерією Києва влаштували лежачий протест

Під мерією Києва влаштували лежачий протест

Один з організаторів акції Віталій Селик повідомив на своїй сторінці в Facebook, що велоактівісти вже почали переговори з заступником мера Києва Олександром Густелевим щодо прискорення розвитку велосипедної мережі столиці.

Велоактівісти ведуть переговори із заступником мера Києва Олександром Густелевим

Велоактівісти ведуть переговори із заступником мера Києва Олександром Густелевим

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві на смерть збили двох велосипедистів.

УкраїнаКиївАкції протесту в КиєвіКМДАвелосипедист
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