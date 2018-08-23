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Під Києвом одеські Нацгвардійці потрапили у масштабну ДТП: з'явилися перші фото

1.3тЧитати новину російською

Колона машин одеських бійців Національної гвардії потрапила в ДТП на трасі Одеса-Київ.

За даними "Української Служби Інформації", це сталося за 60 кілометрів від столиці, куди прямували військові. Відзначається, що "КРАЗ", який їхав попереду, різко загальмував.

У результаті, друга машина в колоні в нього врізалася, а третій легковий Renault Dokker залетів під колеса вантажівки.

Під Києвом одеські Нацгвардійці потрапили у масштабну ДТП: з'явилися перші фото
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"Таким чином, утворився "паровозик" із розбитої військової техніки, але ніхто з військовослужбовців не постраждав", - сказано в повідомленні.

Під Києвом одеські Нацгвардійці потрапили у масштабну ДТП: з'явилися перші фото
Під Києвом одеські Нацгвардійці потрапили у масштабну ДТП: з'явилися перші фото
Під Києвом одеські Нацгвардійці потрапили у масштабну ДТП: з'явилися перші фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві посеред дороги заглох танк, який брав участь у фінальній репетиції до Дня Незалежності України.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
ДТПвоєнна технікаНаціональна гвардія
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Анатольевич Игорь
Анатольевич Игорь
Презедент алкаш такая и страна алкашей. Вояки бля .
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Пигин Макс
Пигин Макс
Тоже наверно к "параду" готовятся. Ох и зрелище будет...
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