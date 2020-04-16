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16 квітня • оновлено в 19:34
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Під Києвом через пилову бурю трапилася смертельна ДТП з шістьма авто. Фото і відео

5.2т
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У Київській області через пилову бурю, яка спостерігається з ранку 16 квітня, трапилася смертельна ДТП за участю шести транспортних засобів. У результаті загинули дві людини.

Як повідомили в пресслужбі Патрульної поліції України, аварія відбулася на трасі Київ – Ковель – Ягодин – зіткнулися чотири вантажні та два легкові автомобілі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Через негоду на автодорозі М-07, 55-й кілометр під'їзду до Києва, трапилася серйозна ДТП за участю шести автомобілів, є загиблі і травмовані", – йдеться в повідомленні.

Аварія під Києвом

Аварія під Києвом

dtp.kiev.ua

На відповідній ділянці дороги нині перекрито рух в обох напрямках. Інші деталі ДТП поки невідомі.

"Прохання до учасників дорожнього руху бути максимально уважними та обережними. Якщо є можливість, відкладіть заплановану поїздку. Якщо ви вже в дорозі – зупиніться і перечекайте негоду. Пішоходи, без необхідності не виходьте на вулицю", – закликають патрульні.

Під Києвом через пилову бурю трапилася смертельна ДТП з шістьма авто

Зазначимо, що за даними ДСНС, у столиці 16 квітня зберігається низька видимість через щільні хмари пилу, яке несуть пориви вітру 17-22 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ і область у четвер, 16 квітня, накрило густим пилом, зірвався потужний ураган.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
ДТП в Києві
Місце
Україна Київ
Тег
аварія
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Кияни Життя столиці

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