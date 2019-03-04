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/Життя столиці

На роботу в 3 рази довше: у Києві пояснили, чим загрожує закриття Шулявського моста

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У Києві з 16 березня закриють на реконструкцію Шулявський міст, проте перекриття важливої дорожньої розв'язки не призведе до транспортного колапсу.

Що чекає на киян у поточному місяці, розповів в ефірі ObozTV інженер, експерт із питань транспорту Віктор Петрук.

"Глобального транспортного колапсу не трапиться. Місто має розгалужену мережу, якщо перекриваємо щось важливе, трафік перерозподіляється. Але люди будуть витрачати не 40 хвилин, щоб потрапити на роботу, а півтори-дві години. Трафік на Шулявці перерозподілиться, тому що йому нема куди подітися, а їхати на роботу треба. Буде завантажена Лук'янівка, завантажена Чорновола, Повітрофлотський шляхопровід. Буде завантажений Індустріальний шляхопровід", – заявив експерт.

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За його словами, перезавантаження прилеглих до Шулявки транспортних вузлів за відсутності дублерів з адекватною пропускною спроможністю "призведе до того, що люди щодня витрачатимуть на десятки хвилин довше, щоб потрапити на роботу і приїхати з роботи".

Також Петрук висловив переконання, що нинішній проект реконструкції дорожньої розв'язки не зможе вирішити транспортні проблеми.

"Те, що зараз будується – фактично відновлення існуючого шляхопроводу. Він буде розібраний і на його місці буде зібраний абсолютно такий самий, тільки додасться по одній смузі руху на самому шляхопроводі. Це жодним чином не вирішить транспортних проблем на Шулявці. Зберігається схема чотирилисник. Цивілізовані міста світу відмовляються від чотирилисника, реконструюючи їх у транспортні розв'язки інших конфігурацій. Ми навпаки будуємо чотирилисник", – заявив інженер.

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На роботу в 3 рази довше: у Києві пояснили, чим загрожує закриття Шулявського моста

facebook.com/kievtransport

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 16 березня остаточно перекриють рух на Шулявському мосту. Об'їзд транспорту буде організований по сусідніх вулицях.

Демонтаж мосту почнеться вже з 17 березня. До кінця 2019 року планують завершити будівництво нового моста довжиною в 158 метрів.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНовини Києва та Київської областіОбвал мосту на Шулявці
Особа
Віктор Петрук
Місце
УкраїнаКиїв
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