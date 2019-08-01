"Пасажири вішають туди сумки": в маршрутках Києва з'явилися валідатори для е-квитка

У Києві наприкінці липня з'явилися перші маршрутні автобуси з валідаторами для оплати проїзду за допомогою електронного квитка.

Поки вони є тільки в двох маршрутках: №550 (вул. Кадетський Гай – просп. Маяковського) і №155 (ст. м. "Почайна" – Кільцева дорога), однак скористатися ними не можна – система ще не підключена, пише "Сегодня".

"Від пристрою користі мало. Написано, що "система закрита", блимає зеленими вогниками. Деякі пасажири вішають на валідатори сумки й пакети", – розповів пасажир.

Валідатори в маршрутках Сьогодні

Валідатори в маршрутках Сьогодні

Запустити їх у роботу планують після того, як валідатори поставлять у всіх автобусах маршруту.

Уже робочі валідатори встановлені в автобусах на маршруті №117 (м. "Лівобережна" – Русанівські сади), повідомили OBOZREVATEL очевидці.

Як писав OBOZREVATEL, із 31 жовтня в метро не можна буде розплатитися одноразовими жетонами. Замість них потрібно буде використовувати QR-код, єдиний електронний квиток, поповнюваний онлайн, або "зелену" карту, яку, однак, теж планують вивести з обороту.

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