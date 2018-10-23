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/Життя столиці

"Обдурити не вийде": глава УАПЦ вказав на скандальний момент із "виселенням" з Андріївської церкви

4.5тЧитати матеріал російською

Предстоятель Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) митрополит Макарій заявив, що його обдурили з передачею Андріївської церкви у користування Константинопольського патріархату, не давши взамін нічого.

Макарій у інтерв'ю каналу "Еспрессо TV" зазначив, що у питанні передачі Андріївської церкви був послідовний.

"Я відповів, що особисто я погодився, але зберу архієреїв, бо це не я вирішую. Ми віддаємо, а ви нам маєте щось взамін дати. Бо коли об'єднається Церква, то залишається Київська єпархія, яка не має собору, а там має бути архієрей. І потрібне Церкві приміщення тощо. Коли я зустрічався з президентом, то він мені натякнув, як ви на це дивитеся. Я послідовна людина. Я не можу казати "так", а потім "ні". Але нам треба щось дати взамін. Є церква Кирилівська, є заповідник, є церква Спаса на Берестові — будь ласка", — сказав митрополит Макарій.

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"А у передачі на ZIK президент сказав, що пообіцяв і Філарету, і Макарію щось дати, але це буде одна церква, можна і так обійтися. Але треба бути послідовним. Мене можна один раз обдурити, другий, але на третій раз не вийде", — попередив предстоятель УАПЦ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня Верховна Рада схвалила передачу Андріївської церкви у постійне користування Вселенського Патріархату.

Законопроект був внесений до парламенту президентом Петром Порошенком. Президент раніше стверджував, що дане питання було погоджене з українськими церковними ієрархами.

Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
УАПЦ
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А что митрополит Макарий переживает, он со своей паствой вливается в церковь Константинопольского патриархата, а там уже церкви все будут общими ... только митрополитом уже будет Филаретка, а Макария отправят в монастырь, что бы об обмане на каждом углу не рассказывал )
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну, если Петя начнет эту игру с наебок - это похоронит не только его.
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Мир Миру
Мир Миру
Если Предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) митрополит Макарий хочет для проведения служб готовую церковь получить взамен Андреевской - пусть выберет сам какую, из высвобождающегося государственного фонда. Не на улицу же уходить епархии и архиерею.
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Мир Миру, в конце концов, ватоправославные скоро начнут освобождать христианские святыни, так что будет из чего выбрать.
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