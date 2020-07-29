"Новий" прокурор Києва виявився героєм курйозного телешоу про носи. Відео

Призначений нещодавно "новим" прокурором Києва Олег Кіпер, як виявилося, влітку 2015 року разом зі своєю дружиною Іриною брав участь у шоу про носи.

Там він заявив, що "має ідеальний ніс" і це не подобається його дружині. На це звернув увагу головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов й виклав у Facebook відео з відповідного випуску "Битва за новий ніс" програми "Говорить Україна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Прокурор із найвідомішим носом. Олег Кіпер – люстрований через роботу на Януковича, але поновлений судом Вовка, дуже пишається своїм носом і носом своєї дружини. Настільки, що виступав із розповіддю про ніс на телешоу", – написав журналіст.

Олег Кіпер на шоу "Говорить Україна" (Скриншот із відео)

Він нагадав, що у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив виплатити Кіперу з бюджету 1,8 мільйона гривень, тож, мовляв, "на ніс йому вистачає".

"Щоб робити кар'єру у владі, треба стати популярним, тому дивіться частіше такі розмовні бла-бла-шоу – кадри набирають саме там", – прокоментував Бутусов.

Пост Бутусова (Facebook Юрій Бутусов)

Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 27 липня представила колективу прокуратури м. Києва нового керівника – люстрованого після Революції Гідності Олега Кіпера.