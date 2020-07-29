"Новий" прокурор Києва виявився героєм курйозного телешоу про носи. Відео
Олег Кіпер став керівником прокуратури м. Києва.
Призначений нещодавно "новим" прокурором Києва Олег Кіпер, як виявилося, влітку 2015 року разом зі своєю дружиною Іриною брав участь у шоу про носи.
Там він заявив, що "має ідеальний ніс" і це не подобається його дружині. На це звернув увагу головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов й виклав у Facebook відео з відповідного випуску "Битва за новий ніс" програми "Говорить Україна" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Прокурор із найвідомішим носом. Олег Кіпер – люстрований через роботу на Януковича, але поновлений судом Вовка, дуже пишається своїм носом і носом своєї дружини. Настільки, що виступав із розповіддю про ніс на телешоу", – написав журналіст.
Олег Кіпер на шоу "Говорить Україна" (Скриншот із відео)
Він нагадав, що у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва ухвалив виплатити Кіперу з бюджету 1,8 мільйона гривень, тож, мовляв, "на ніс йому вистачає".
"Щоб робити кар'єру у владі, треба стати популярним, тому дивіться частіше такі розмовні бла-бла-шоу – кадри набирають саме там", – прокоментував Бутусов.
Пост Бутусова (Facebook Юрій Бутусов)
Як повідомляв OBOZREVATEL, генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова 27 липня представила колективу прокуратури м. Києва нового керівника – люстрованого після Революції Гідності Олега Кіпера.