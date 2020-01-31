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31 січня • оновлено в 10:34
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"Не розумію вашого "языка": у Києві водій маршрутки відзначився патріотизмом

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У Києві водій маршрутного автобусу №529 (с. Бортничi – пр. Маяковського) відзначився патріотичним вчинком. Він не звертав уваги на пасажирів, які говорили до нього російською мовою, та хотів, аби з ним спілкувалися українською.

Випадок трапився 30 січня. Про нього написала мешканка міста Ірина Козак-Кедич на своїй сторінці у Facebook.

"Водій маршрутки №529 не зупинився на зупинці бо... не зрозумів їхній "язык", – зазначила жінка.

У Києві водій маршрутки відзначився патріотизмом

У Києві водій маршрутки відзначився патріотизмом

Facebook/Ірина Козак-Кедич

Так, чоловік та жінка – пасажири маршрутки – кілька разів звернулися до водія російською мовою, попросивши зупинити транспортний засіб. Втім, він не знижував швидкості та не зупиняв автобус у зазначеному місці.

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"Мама з сином підходять до водія і кажуть: "Вы не слышали? Мы просили остановить!" Водій: "Що?" Жіночка: "Вы глухой?" Водій: "Що? Я не розумію, вашого "языка", – переповіла історію очевидиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 7 січня у маршрутці №903 неадекватний пасажир, якому не дісталося місця для сидіння, влаштував переполох. Чоловік вибухнув образами й порушив гострі для країни теми.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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фил филька
фил филька
кто тут про угнетение русского говорил? в украине демократия и свобода))
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Пети Moщи
Пети Moщи
Надо было с ноги в пятак зарядить, сразу бы понимать начал пoцpeoт
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Рагуль из села устроился водятлом
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