"Не розумію вашого "языка": у Києві водій маршрутки відзначився патріотизмом

У Києві водій маршрутного автобусу №529 (с. Бортничi – пр. Маяковського) відзначився патріотичним вчинком. Він не звертав уваги на пасажирів, які говорили до нього російською мовою, та хотів, аби з ним спілкувалися українською.

Випадок трапився 30 січня. Про нього написала мешканка міста Ірина Козак-Кедич на своїй сторінці у Facebook.

"Водій маршрутки №529 не зупинився на зупинці бо... не зрозумів їхній "язык", – зазначила жінка.

У Києві водій маршрутки відзначився патріотизмом Facebook/Ірина Козак-Кедич

Так, чоловік та жінка – пасажири маршрутки – кілька разів звернулися до водія російською мовою, попросивши зупинити транспортний засіб. Втім, він не знижував швидкості та не зупиняв автобус у зазначеному місці.

"Мама з сином підходять до водія і кажуть: "Вы не слышали? Мы просили остановить!" Водій: "Що?" Жіночка: "Вы глухой?" Водій: "Що? Я не розумію, вашого "языка", – переповіла історію очевидиця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 7 січня у маршрутці №903 неадекватний пасажир, якому не дісталося місця для сидіння, влаштував переполох. Чоловік вибухнув образами й порушив гострі для країни теми.

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