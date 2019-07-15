Головна Новини
Мова Язык
Lady City

/ Життя столиці

Не продають і не діють: у Києві дві станції метро відмовилися від жетонів

3.6т Читати матеріал російською

У Києві з 15 липня дві станції метрополітену відмовилися від жетонів. Їх не можна ні купити, ні використовувати для оплати проїзду.

Це – станції "Нивки" та "Іподром", повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"З 15 липня жетони не будуть продаватися і прийматися у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром" (вихід до іподрому). Тут працюватимуть тільки сучасні способи оплати", – уточнили представники підприємства.

Використовувати жетони можна буде в інших вестибюлях цих станцій, проте незабаром від них відмовляться і там.

Нагадаємо, що уникнути проблем зі входом і придбанням проїзних можна за допомогою "зеленої" карти, яка поповнюється в автоматичних терміналах на кожній станції. Також можна розплатитися будь-якою банківською картою з функцією Pay Pass, приклавши її до жовтого турнікету.

Новини
Кличко проінспектував будівництво метро на Виноградар: названо дати відкриття станцій

Крім цього, діє "Карта киянина" та Єдиний електронний квиток, який поповнюється онлайн. Якщо потрібна всього одна поїздка, можна купити квиток у вигляді QR-коду.

Е-квиток

Е-квиток

transport.kyivcity.gov.ua

У разі використання "зеленої" карти або е-квитка, у випадку поповненні на велику кількість поїздок їхня вартість буде нижчою за 8 гривень.

Оплата картою

Оплата картою

Facebook КП "Київський метрополітен"

Як писав OBOZREVATEL, у квітні були анонсовані серйозні зміни правил проїзду в метро Києва. Згідно з документом, на станціях й у вагонах поїздів метро не можна буде грати на музичних інструментах, співати і займатися агітацією.

Також буде заборонено розклеювати рекламу, торгувати, пересуватися на самокаті, роликах, скейтбордах, жебракувати, ходити на рейках, їсти і пити продукти й напої, які можуть забруднити інших пасажирів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel