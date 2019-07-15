Не продають і не діють: у Києві дві станції метро відмовилися від жетонів

У Києві з 15 липня дві станції метрополітену відмовилися від жетонів. Їх не можна ні купити, ні використовувати для оплати проїзду.

Це – станції "Нивки" та "Іподром", повідомили на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.

"З 15 липня жетони не будуть продаватися і прийматися у вестибюлі станції "Нивки" (вихід до пожежної частини) і станції "Іподром" (вихід до іподрому). Тут працюватимуть тільки сучасні способи оплати", – уточнили представники підприємства.

Використовувати жетони можна буде в інших вестибюлях цих станцій, проте незабаром від них відмовляться і там.

Нагадаємо, що уникнути проблем зі входом і придбанням проїзних можна за допомогою "зеленої" карти, яка поповнюється в автоматичних терміналах на кожній станції. Також можна розплатитися будь-якою банківською картою з функцією Pay Pass, приклавши її до жовтого турнікету.

Крім цього, діє "Карта киянина" та Єдиний електронний квиток, який поповнюється онлайн. Якщо потрібна всього одна поїздка, можна купити квиток у вигляді QR-коду.

Е-квиток transport.kyivcity.gov.ua

У разі використання "зеленої" карти або е-квитка, у випадку поповненні на велику кількість поїздок їхня вартість буде нижчою за 8 гривень.

Оплата картою Facebook КП "Київський метрополітен"

Як писав OBOZREVATEL, у квітні були анонсовані серйозні зміни правил проїзду в метро Києва. Згідно з документом, на станціях й у вагонах поїздів метро не можна буде грати на музичних інструментах, співати і займатися агітацією.

Також буде заборонено розклеювати рекламу, торгувати, пересуватися на самокаті, роликах, скейтбордах, жебракувати, ходити на рейках, їсти і пити продукти й напої, які можуть забруднити інших пасажирів.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал