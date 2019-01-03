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/Життя столиці

''Не дочекаєтесь!'' Кличко поставив на місце російського пропагандиста-пранкера

9.4тЧитати матеріал російською

Столичного міського голову Віталія Кличка в новорічну ніч намагався розіграти російський пропагандист-пранкер Володимир Кузнєцов (Вован).

Відомий своїми жартами над політиками прокремлівський ''жартівник'' подзвонив меру Києва, назвавшись прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки). Після короткого привітання Кличку вдалося розкусити пранкера, проте він все одно оприлюднив запис розмови на своєму каналі у YouTube.

"Ми тут п'яного Петра Олексійовича (президента України Порошенка. — Ред.) з-під столу виштовхуємо", — заявив пропагандист.

Пранкер Вован

Пранкер Вован

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Після цих слів Кличко привітав пранкера з Новим роком, а Вован запитав у столичного голови, чи включили опалення у Києві.

"З теплом все гаразд. Не дочекаєтесь!" — вгамував його Віталій Кличко.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Facebook Кличко-мер

Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Вован разом з іще одним пранкером, Лексусом, подзвонив главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Під час розіграшу вони назвалися главою комітету закордонних справ Європарламенту Девідом Макалістером.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Особи
пранкери ВованВіталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Кличко прогнал)) Отопления нет, воды нет, в городе коммендантский час, хлеба 100грамм на человека,..))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Кличко два слова без бумажки связать не может .а тут бах и резко осадил. Хахлы вы тупые как ваш Кличко. в
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2 из 4 ответов | показать все
Makc Махов
Makc Махов
Игорь Анатольевич, кацапье и хохлы Кацапстана 🇷🇺🐐, Кличко вам взорвал в Магнитогорске Кацапов? Или Кличко Кацапов на ведра посадил? Фюрер Хуйлопутин, перлы выдаёт нагора не хуже Кличко. Так ему ещё по морде не били. А когда побьют, 👅 вдопу Писькову засунет! Хайль Пу-тин Хуй-ло! 😅🐐🇷🇺🖕🏼☠️😆🤣
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Игорь Анатольевич, кацапЭ, дык Кличко поумнее будет чем 86% кацапов, это даже даун валуем подтверждает...
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