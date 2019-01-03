''Не дочекаєтесь!'' Кличко поставив на місце російського пропагандиста-пранкера

Столичного міського голову Віталія Кличка в новорічну ніч намагався розіграти російський пропагандист-пранкер Володимир Кузнєцов (Вован).

Відомий своїми жартами над політиками прокремлівський ''жартівник'' подзвонив меру Києва, назвавшись прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки). Після короткого привітання Кличку вдалося розкусити пранкера, проте він все одно оприлюднив запис розмови на своєму каналі у YouTube.

"Ми тут п'яного Петра Олексійовича (президента України Порошенка. — Ред.) з-під столу виштовхуємо", — заявив пропагандист.

Пранкер Вован 24СМИ

Після цих слів Кличко привітав пранкера з Новим роком, а Вован запитав у столичного голови, чи включили опалення у Києві.

"З теплом все гаразд. Не дочекаєтесь!" — вгамував його Віталій Кличко.

Віталій Кличко Facebook Кличко-мер

Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Вован разом з іще одним пранкером, Лексусом, подзвонив главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Під час розіграшу вони назвалися главою комітету закордонних справ Європарламенту Девідом Макалістером.