''Не дочекаєтесь!'' Кличко поставив на місце російського пропагандиста-пранкера

Столичного міського голову Віталія Кличка в новорічну ніч намагався розіграти російський пропагандист-пранкер Володимир Кузнєцов (Вован).
Відомий своїми жартами над політиками прокремлівський ''жартівник'' подзвонив меру Києва, назвавшись прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом (щоб послухати аудіо, доскрольте до кінця сторінки). Після короткого привітання Кличку вдалося розкусити пранкера, проте він все одно оприлюднив запис розмови на своєму каналі у YouTube.
"Ми тут п'яного Петра Олексійовича (президента України Порошенка. — Ред.) з-під столу виштовхуємо", — заявив пропагандист.
Пранкер Вован
24СМИ
Після цих слів Кличко привітав пранкера з Новим роком, а Вован запитав у столичного голови, чи включили опалення у Києві.
"З теплом все гаразд. Не дочекаєтесь!" — вгамував його Віталій Кличко.
Віталій Кличко
Facebook Кличко-мер
Як писав OBOZREVATEL, у грудні 2018 року Вован разом з іще одним пранкером, Лексусом, подзвонив главі Православної церкви України митрополиту Епіфанію. Під час розіграшу вони назвалися главою комітету закордонних справ Європарламенту Девідом Макалістером.
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