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Насувається новий "апокаліпсис"? У Києві попередили про погіршення погоди

6.6тЧитати новину російською

У Києві 17 серпня синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень складе 25-27 градусів тепла.

Вітер очікується південно-західний, а рухатиметься він зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У прес-службі управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту благоустрою КМДА нагадали, що в разі погіршення погоди варто дотримуватися простих правил.

Напередодні шквального вітру зачиніть усі вікна і двері, а з балконів приберіть предмети, які можуть випасти назовні. Якщо ви перебуваєте на вулиці, то намагайтеся уникати ліній електропередач, дерев і рекламних щитів. Також не варто під ними паркувати автомобілі.

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У разі різкого погіршення погоди - постарайтеся сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Нагадаємо, що в ніч на четвер, 16 серпня, столицю України накрив справжній ураган. Найсильніше постраждав центр міста: затопило Майдан Незалежності, уздовж Хрещатика попадали дерева, а підземний торговий центр біля площі Льва Толстого взагалі залило водою.

Як писав OBOZREVATEL, кияни поділилися фотографіями наслідків негоди у соціальних мережах. Деякі знімки затоплених вулиць, понівечених автомобілів і дерев нагадують кадри з кіно.

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
погода
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