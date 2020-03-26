Найбільший ринок Києва "не здався" карантину: як працює "Столичний". Ексклюзивні відео

Найбільший ринок Києва – "Столичний" – посилив заходи безпеки у зв'язку із карантином через коронавірус COVID-19, а адміністрація хоче обмежити кількість людей у павільйонах та перейти в режим попередніх замовлень онлайн.

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Про це дізналися журналісти OBOZREVATEL. Вони перевірили, як станом на 26 березня працював ринок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Примітно, що Кабмін зобов'язав оптовиків тримати у достатній кількості продукти харчування для забезпечення потреб населення. Тому один з найбільших ринків України "Столичний" про резерви почав звітувати щодня.

Найбільший ринок Києва "не здався" карантину

"Щодня, якщо я не помиляюся, до 12:00 надсилаємо в електронному варіанті лист про запаси продуктів харчування, які у нас є на складах, про реалізацію", – пояснив директор ТОВ "ЗСГП "Столичний" Рустем Абдукадиров.

Не на камеру керівництво ринку зізналося, що проконтролювати всіх підприємців не вдасться і спрацьовує "людський фактор". Це підтвердила і інспекція журналістів. Деякі продавчині були готові виконати будь-яку забаганку клієнта.

Заходи безпеки на ринку посилили. На в’їзді почали проводити обов'язковий температурний скринінг громадян, всі підприємці – у масках та рукавичках, також постійно відбувається дезінфекція приміщень. А адмністрація хоче обмежити кількість людей в павільйонах та перейти в онлайн-режим попередніх замовлень.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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