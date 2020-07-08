На Київщині прискорилася позитивна динаміка COVID-19. Свіжі дані
На Київщині прискорилася позитивна динаміка COVID-19.
У Київській області станом на ранок 8 липня було зафіксовано 2853 підтверджені випадки COVID-19.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
За минулу добу захворювання виявили ще у 44 осіб, водночас одужала 101 особа. Про це повідомили на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО.
Зазначається, що загалом на Київщині від коронавірусу померли вже 55 осіб, а одужали –1 623.
Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що новий коронавірус, який передаватиметься від тварини до людини, може з'явитися в найближче десятиліття.
Поділитися в Facebook