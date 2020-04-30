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30 квітня • оновлено в 18:22
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На Київщині можуть ввести "комендантську годину" на вихідні і свята

3.2т
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На території Київської області на період вихідних та свят можуть знову посилити карантин через поширення коронавірусу COVID-19.

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Таку рекомендацію дала Київська обласна державна адміністрація. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови КОДА Василь Володін під час брифінгу 30 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Органам місцевого самоврядування рекомендовано і на ці святкові дні ввести обмежувальні додаткові та протиепідемічні заходи, зокрема, щодо пересування і перебування в громадських місцях", – підкреслив чиновник.

На Київщині можуть ввести "комендантську годину" на вихідні і свята. Ілюстрація

На Київщині можуть ввести "комендантську годину" на вихідні і свята. Ілюстрація

Так звану "комендантську годину" можуть ввести з 13:00 1 травня до 6:00 4 травня, а також з 13:00 9 травня до 6:00 12 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві та області станом на ранок 30 квітня підтвердили 2065 випадків коронавірусу COVID-19. У самій столиці України їхня кількість зросла до 1401, а на території області – до 664.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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