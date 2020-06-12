На Київщині додалося хворих на COVID-19: з'явилася свіжа статистика

У Київській області станом на ранок 12 червня зафіксували 1931 підтверджений випадок COVID-19.
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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 11 червня на території області було зафіксовано 1919 випадків коронавірусу, тобто за добу захворювання виявили у 12 осіб.
"За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29 753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13 567 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР", – йдеться в дописі.
На Київщині додалося хворих на COVID-19. Ілюстрація
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 1317 випадків;
Волинська область – 1313 випадків;
Дніпропетровська область – 983 випадки;
Донецька область – 279 випадків;
Житомирська область – 1013 випадків;
Закарпатська область – 1506 випадків;
Запорізька область – 515 випадків;
Івано-Франківська область – 1669 випадків;
Кіровоградська область – 568 випадків;
м. Київ – 3766 випадків;
Київська область – 1931 випадок;
Львівська область – 2526 випадків;
Луганська область – 54 випадки;
Миколаївська область – 316 випадків;
Одеська область – 1065 випадків;
Полтавська область – 277 випадків;
Рівненська область – 2231 випадок;
Сумська область – 204 випадки;
Тернопільська область – 1372 випадки;
Харківська область – 1426 випадків;
Херсонська область – 179 випадків;
Хмельницька область – 529 випадків;
Чернівецька область – 3831 випадок;
Черкаська область – 517 випадків;
Чернігівська область – 366 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 69 521.
Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера столиці Володимир Бондаренко заявив, що у Києві хочуть посилити карантин через складну ситуацію з коронавірусом.
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