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12 червня • оновлено в 11:45
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На Київщині додалося хворих на COVID-19: з'явилася свіжа статистика

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У Київській області станом на ранок 12 червня зафіксували 1931 підтверджений випадок COVID-19.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України на своїй сторінці у Facebook. Ще 11 червня на території області було зафіксовано 1919 випадків коронавірусу, тобто за добу захворювання виявили у 12 осіб.

"За даними ЦГЗ, на 12 червня (станом на 9:00) в Україні 29 753 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 870 летальних, 13 567 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 683 нові випадки. Загалом проведено 468 172 тестування методом ПЛР", – йдеться в дописі.

На Київщині додалося хворих на COVID-19. Ілюстрація

На Київщині додалося хворих на COVID-19. Ілюстрація

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 1317 випадків;

  • Волинська область – 1313 випадків;

  • Дніпропетровська область – 983 випадки;

  • Донецька область – 279 випадків;

  • Житомирська область – 1013 випадків;

  • Закарпатська область – 1506 випадків;

  • Запорізька область – 515 випадків;

  • Івано-Франківська область – 1669 випадків;

  • Кіровоградська область – 568 випадків;

  • м. Київ – 3766 випадків;

  • Київська область – 1931 випадок;

  • Львівська область – 2526 випадків;

  • Луганська область – 54 випадки;

  • Миколаївська область – 316 випадків;

  • Одеська область – 1065 випадків;

  • Полтавська область – 277 випадків;

  • Рівненська область – 2231 випадок;

  • Сумська область – 204 випадки;

  • Тернопільська область – 1372 випадки;

  • Харківська область – 1426 випадків;

  • Херсонська область – 179 випадків;

  • Хмельницька область – 529 випадків;

  • Чернівецька область – 3831 випадок;

  • Черкаська область – 517 випадків;

  • Чернігівська область – 366 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 12 червня до Центру надійшло 1244 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 69 521.

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник мера столиці Володимир Бондаренко заявив, що у Києві хочуть посилити карантин через складну ситуацію з коронавірусом.

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Автор
Яра Дорош
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 753.

    Вилікувалися: 13 567. Померли: 870.

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