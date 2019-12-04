На фінішній прямій: у Києві показали будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту. Голландські фахівці вже перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністраці Микола Поворозник, написала пресслужба КМДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінка).

За його словами, конструкцію вагою понад 540 тонн буквально за 40 хвилин перемістили у проєктне положення. Після стикування частин мосту почнуться дорожні роботи: влаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху.

У Києві показали будівництво Шулявського мосту КМДА

"Наразі продовжується спорудження підходів шляхопроводу із вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з’їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та зовнішнє освітлення", – відзначив Поворозник.

Чиновник додав, що жодних перешкод для продовження робіт із будівництва транспортної розв’язки немає.

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Києва Віталій Кличко ще в березні заявив, що роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців. А вже 20 жовтня у Києві встановили четвертий, ключовий прогін Шулявського шляхопроводу.

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