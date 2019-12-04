Головна Новини
4 грудня • оновлено в 19:18
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

На фінішній прямій: у Києві показали будівництво Шулявського мосту

2.9т
Читати матеріал російською

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту. Голландські фахівці вже перемістили готові прогони 0-1 та 1-2 в проєктне положення, з’єднавши їх із прогоном над проспектом Перемоги.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністраці Микола Поворозник, написала пресслужба КМДА на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінка).

За його словами, конструкцію вагою понад 540 тонн буквально за 40 хвилин перемістили у проєктне положення. Після стикування частин мосту почнуться дорожні роботи: влаштування асфальтобетонного покриття та встановлення технічних засобів організації дорожнього руху.

У Києві показали будівництво Шулявського мосту

У Києві показали будівництво Шулявського мосту

КМДА

"Наразі продовжується спорудження підходів шляхопроводу із вулиць Вадима Гетьмана та Олександра Довженка, лівоповоротних і правоповоротних з’їздів. Фахівці прокладають інженерні мережі, зокрема, контактну мережу та зовнішнє освітлення", – відзначив Поворозник.

Новини
"Вкрали!" Зниклі частини Шулявського мосту знайшли на будівництві "Укрбуду"

Чиновник додав, що жодних перешкод для продовження робіт із будівництва транспортної розв’язки немає.

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

КМДА

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

Голландські фахівці вже перемістили готові прогони в проєктне положення

КМДА

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

У Києві показали, на якій стадій перебуває будівництво Шулявського мосту

КМДА

Як повідомляв OBOZREVATEL, міський голова Києва Віталій Кличко ще в березні заявив, що роботи зі зведення нового Шулявського шляхопроводу триватимуть 17 місяців. А вже 20 жовтня у Києві встановили четвертий, ключовий прогін Шулявського шляхопроводу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вероніка Ковбасюк
Теми
Новини Києва Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
3
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А почему голландские специалисты строят? А сами что, не умеете? И даже советы Медовара не помогают?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А между тем по крымскому мосту поезд двухэтажный прошел.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги