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"Молився, щоб не били": в київському метро засвітився фанат Сталіна

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У київському метрополітені помітили чоловіка з портретом Йосипа Сталіна на футболці.

Один із пасажирів у вагоні поїзда змусив її зняти. Фотофакт на своїй сторінці в Facebook опублікував Іван Пішта.

"Їду собі в метро на суд до друзів і тут у вагон заходить якась істота в футболці зі Сталіним. У мужика хр*ново розпочався ранок. Треба ж було йому зайти в мій вагон", - написав Пішта.

Facebook Іван Пішта

На фотографії, яку він опублікував у коментарі до свого посту, видно, як чоловік у вагоні далі їде вже роздягненим до пояса.

Facebook Іван Пішта

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Facebook Іван Пішта

Також у коментарі автор допису розповів, що чоловік у футболці просив не бити його.

"Молився, щоб не били його, тому що він після операції. Таке... але весело. Спалю її (футболку. - Ред.)", - написав Пішта.

Facebook Іван Пішта

Facebook Іван Пішта

"Декомунізація в дії", - прокоментував інцидент в метро Андрій Давидов.

Facebook Іван Пішта

Facebook Іван Пішта

Відзначимо, що зображення, пам'ятники, пам'ятні знаки і написи, присвячені керівним особам у комуністичній партії СРСР, законодавчо підлягають забороні. Їх використання допускається в підручниках, музеях, документах до 1991 року і низці інших випадків, передбачених Законом України "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні".

Як писав OBOZREVATEL, під час святкування Дня перемоги в Києві поліція затримувала тих, хто відмовлявся знімати заборонену радянську символіку.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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