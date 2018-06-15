"Молився, щоб не били": в київському метро засвітився фанат Сталіна

У київському метрополітені помітили чоловіка з портретом Йосипа Сталіна на футболці.
Один із пасажирів у вагоні поїзда змусив її зняти. Фотофакт на своїй сторінці в Facebook опублікував Іван Пішта.
"Їду собі в метро на суд до друзів і тут у вагон заходить якась істота в футболці зі Сталіним. У мужика хр*ново розпочався ранок. Треба ж було йому зайти в мій вагон", - написав Пішта.
Facebook Іван Пішта
На фотографії, яку він опублікував у коментарі до свого посту, видно, як чоловік у вагоні далі їде вже роздягненим до пояса.
Facebook Іван Пішта
Facebook Іван Пішта
Також у коментарі автор допису розповів, що чоловік у футболці просив не бити його.
"Молився, щоб не били його, тому що він після операції. Таке... але весело. Спалю її (футболку. - Ред.)", - написав Пішта.
Facebook Іван Пішта
Facebook Іван Пішта
"Декомунізація в дії", - прокоментував інцидент в метро Андрій Давидов.
Facebook Іван Пішта
Facebook Іван Пішта
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