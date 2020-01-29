Метро Києва позбудеться жетонів: названа остаточна дата

Жетони у київському метро працюватимуть лише до 31 березня. З 1 квітня для разового проходу можна буде скористатися QR-квитками.
Про це повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен" на своїй сторнці у Facebook. Жителів та гостей міста попросили ознайомитись із проєктом розпорядження КМДА щодо вартості проїзду в громадському транспорті в рамках впровадження е-квитка.
"Що з жетонами? Рішення про перехід на е-квиток та згадане розпорядження передбачають, що жетони працюватимуть до 31 березня. Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони "на довгу пам'ять", – йдеться в дописі.
Метро Києва позбудеться жетонів
Так, з 1 квітня разовий прохід буде здійснюватися за QR-квитками. Столиця України повністю перейде на е-квиток, оператором якого визначено КП "ГІОЦ".
Водночас придбані поїздки на зелених картках можна буде використовувати ще до 31 березня 2021 року, хоч їх продаж припиниться раніше.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Києві з 1 квітня 2020 року зміниться вартість проїзних квитків.
Водночас тариф на одну поїздку в автобусі, трамваї, тролейбусі, фунікулері, метрополітені або міській електричці буде таким, як і раніше, – 8 гривень.
А зелені картки, очевидно, з 1 квітня вже не будуть поповнювати, але придбані до 31 березня поїздки можна буде використовувати ще рік.
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