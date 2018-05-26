"Майже як у Нью-Йорку": уболівальників здивували ціни в Києві

Вболівальники, які прибули на фінал Ліги Чемпіонів-2018 до Києва, розповіли, що їм важко було знайти житло в українській столиці, проте вони впоралися.

При цьому вони здивовані цінами у магазинах. Вболівальник Гай із Сіднея (Австралія) говорить, що за його спостереженнями, Київ тільки трохи дешевший від Нью-Йорка.

"Можливо, ваше пиво і дешевше, але годинник, наприклад, коштує так само", - сказав він.

Вболівальники з Великобританії поскаржилися на те, що їм було дуже складно знайти апартаменти. Так, деяким доведеться усі три ночі переміщатися.

При цьому більшість усе ж залишилися задоволеними цінами на проживання. Кажуть, очікували набагато більших цифр.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

Нагадаємо, вболівальники мадридського "Реала" повернули понад 2200 квитків на фінал Ліги чемпіонів проти англійського "Ліверпуля", який пройде 26 травня в Києві.