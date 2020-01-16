"МАФ" на 4 поверсі: у Києві показали черговий цар-балкон. Фото

Київ продовжує заростати потворними балконами. Черговий архітектурний "шедевр" городяни помітили на будівлі по вул. Бастіонній, 2 у Печерському районі.

Білий "бокс" розташований на четвертому поверсі між колонами і з боку нагадує МАФ.

"Люблю, коли кіоск прямо на поверсі. Можна за "півчанським" у халаті і в капцях ходити", – написав у групі "Цар-балкон" у Facebook користувач Andreu Movtxan.

Так виглядає прибудова на четвертому поверсі будівлі

У житлово-експлуатаційній дільниці "Печерськжитло" OBOZREVATEL, повідомили, що знають про прибудову.

"Цей будинок є пам'яткою архітектури. Ті, хто встановив балкон, порушили фасад будівлі. Ми його обстежуємо і з'ясуємо, чи є у жителів документи", – розповіли в ЖЕУ.

З боку конструкція нагадує МАФ

Кияни обговорюють потворний балкон

У Державному реєстрі нерухомих пам'яток архітектури Міністерства культури України є дані про будівлю на вул. Бастіонна, 2. Зазначено, що це житловий будинок, який є пам'яткою містобудування й архітектури місцевого значення.

Будинок на вул. Бастіонній, 2 є пам'яткою містобудування й архітектури місцевого значення Держреєстр нерухомих пам'яток архітектури Мінкультури

Віцепрезидент київської організації Національної спілки архітекторів Георгій Духовичний упевнений, що дозвіл на установку прибудови жителями отримано не було.

"Це абсолютно самовільна діяльність. Такі речі робляться нелегально, після чого починаються розбірки з органами охорони пам'яток", – розповів він OBOZREVATEL.

Зліва – фото будівлі в 2017 році, справа – січень 2020-го

Так будинок виглядав у 1953-му – незабаром після свого спорудження retroua.com

Чому влада не проведе тотальний демонтаж незаконно встановлених балконів? Ексглава департаменту міського благоустрою КМДА, народний депутат VIII скликання Дмитро Білоцерківець розповів OBOZREVATEL, що рішення на демонтаж може дати суд, а судові процеси часом тривають роками.

Але навіть якщо суд надасть припис демонтувати балкон, не факт, що це станеться. І OBOZREVATEL раніше розповідав про подібний випадок – минуло чотири роки від рішення суду, а конструкцію так і не знесли. Чи варто говорити, що власники нелегальних балконів і прибудов відчувають себе цілком упевнено?

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