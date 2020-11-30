На час локдауну в Києві можуть закрити метро, школи й садочки, – Рубан

Якщо в Україні введуть локдаун, у Києві, найімовірніше, закриють школи та дитячі садки, а також обмежать роботу метро.

Таку думку в коментарі сайту "Сегодня" висловив глава столичної Держпродспоживслужби Олег Рубан. Він зазначив, що у відомстві про плани уряду знають із новин, але коментувати потрібно офіційний документ, якого поки немає.

"У разі введення локдауну школи й садочки Києва доведеться закривати. Локдаун – це повне призупинення активності всього, що є в місті. Інакше жодної ефективності від цього не буде", – сказав Рубан.

Він додав, що всі дати локдауну повинні бути узгоджені з бізнесом і про це повинні заздалегідь попередити.

"Що ж стосується роботи метрополітену, то якщо вводиться локдаун, проводяться й обмежувальні заходи щодо роботи транспорту", – зазначив Рубан.

Глава Держпродспоживслужби Києва наголосив, що транспорт повинен забезпечити роботу всіх стратегічно важливих підприємств міста. Буде це наземний транспорт чи метро, повинна вирішити влада.

"Це не питання одного дня. Наприклад, можливий варіант роботи метрополітену в ранкові та вечірні години, щоб забезпечити життєдіяльність міста. Все це необхідно аналізувати й ухвалювати рішення вже після того, як рішення про введення локдауну буде ухвалено на рівні уряду. Тоді воно буде обговорюватися на всіх рівнях і з усіма відповідальними організаціями", – пояснив Рубан.

Додамо, столиця посідає перше місце серед регіонів України за виявленими випадками COVID-19.

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