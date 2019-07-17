Літо повертається: синоптик назвала дату потепління в Києві

У Києві 18 липня буде прохолодна погода, можливі періодичні дощі та грози. Максимальна температура складе +23, швидкість вітру може піднятися до 13 метрів на секунду.

Потепління в столиці почнеться з 19 липня, а на вихідних буде справжня спека, написала на своїй сторінці в Facebook синоптик Наталія Діденко.

"У п'ятницю температура повітря підвищитися до +23... +25, а в найближчі вихідні буде майже спека, +26... +28", – уточнила синоптик.

Спека (ілюстрація) fishki.net

Діденко додала, що повернення літньої спеки в кінці тижня відбудеться і в інших областях України.

Як писав OBOZREVATEL, з 19 липня в південній частині, на сході, Дніпропетровщині, в Кропивницькому і районах прогнозується +28... +33 градуси.

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