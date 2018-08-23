Киев. Уже завтра - военный парад, к которому приковано внимание, и не только украинцев. И это не просто парад новой выкрашенной техники, солдат и офицеров в новой форме - это парад наших защитников.

Увы, парад будет проходить на “убитом” Крещатике, который покрыт латками позора. А тусклая разметка подводит черту печали. Здесь - весь набор несоответствий ГОСТам. И неважно - к какой категории дорог относится проезжая часть центральной улицы Киева.

20 августа, понедельник. Стою на Крещатике. По нему ездит маленькая машина, гордость мэрии. Оранжевый “пылесосик надежды”, стыдливо подметая щебень выщербленного асфальтобетонного покрытия, крутится на двойной сплошной. Но асфальтобетон должен стираться, а не выкрашиваться!

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Но, похоже, бог (или природа) устали нас любить. Все воды мирового потопа, обрушиваясь на Крещатик, высекают из дорожного покрытия все камешки, собранные и склеенные асфальтом. Ведь именно стихию считают виновной во всех дорожных бедах.

Вглядываюсь в глаза водителя оранжевого пылесоса - и вижу в них стыд. Стыд за то, что раньше были не “пылесосы”, а “комбайны” дорого, на которых, наверное, ездил его отец, огромной щеткой собирая мусор или смывая августовскую жару с дороги.

Конечно, потом глава “Киевавтодора” Александр Густелев может сказать мэру Виталию Кличко, что, мол, так и было задумано. Потому что танки все равно испортили бы и новый асфальт, и новую разметку. Заместители будут перепугано молчать, а профильные чиновники сделают вид, что ничего такого не случилось.

То есть кто-то защищает Родину, а кто-то защищает асфальт от защитников Родины? Таковы реалии сегодняшнего Киева.

Но! Виталий Кличко, как глава Киевской горгосадминистрации - подчиненный Президента Украины Петра Порошенко. И тут хочу обратиться к подчиненным мэра: ладно, вы подставили мэра, вы подставили Президента, но зачем портить праздник защитникам Украины и всем украинцам, которые верят в своих солдат?

Солдаты и офицеры с четырех утра целый месяц проводят в подготовке к параду. Закуплены новые шины и стальные гусеницы, новые ботинки и медали. На параде будут президент, послы и множество других важных лиц. А кто-то - взял и зажал асфальт и разметку для улицы, на которой будет происходить главное действо Дня Независимости Украины.

Впрочем, все может быть и прозаичнее. Быть может, на бумаге есть и асфальтобетон, и разметка. И в ночь с 23 на 24 августа появятся и новый слой покрытия дороги, и нестираемая разметка. Учитесь, мол, враги, как надо работать.

Этот асфальт должен выдержать танк. Наш, украинский танк заслужил новый асфальт и новую разметку. Уверен, пусть лучше наши танки и солдаты оставят свои следы на свежем асфальтобетонном покрытия Крещатика, чем чужие.

Но пока это выглядит как “месите, защитники, щебень”.

Слово за Президентом.

С праздником всех нас!