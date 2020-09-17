Коронавірусом у Києві заразилися майже 400 осіб за добу

За минулу добу, 16 вересня, коронавірусом у Києві заразилися 379 осіб.

Про це свідчать дані сайту РНБО. У Київській області зафіксували 135 нових заражених.

Всього в Києві інфіковано вже 18 449 осіб, в області – 7342 заражених.

За минулу добу найбільше хворих на COVID-19 в Україні виявили в:

Харківській області – 483

Тернопільській області – 390

Києві – 379

Одеській області – 325

Львівській області – 234

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, станом на ранок четверга, 17 вересня, в Україні офіційно підтверджено 166 244 випадки коронавірусної інфекції. З них 3584 – виявлено за минулу добу, що стало новим "рекордом" із добового приросту.