Коронавірус у Києві: Кличко назвав райони-епіцентри

Головними осередками розповсюдження коронавірусу в Києві минулої доби, 11 вересня, стали Дніпровський, Дарницький та Деснянський райони.

Про це написав на своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко. Він уточнив, що у Дніпровському районі виявили 65 нових випадків, у Дарницькому – 64, а Деснянському районі – 59.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Бережіть себе!" – звернувся Кличко до киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Києві за станом на 12 вересня виявлено 16 951 випадок коронавірусу (COVID-19). За минулу добу захворювання знайшли у 428 жителів столиці, що стало новим рекордом.

Попередній рекордний показник зафіксовано 10 вересня – 404 випадки COVID-19.

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