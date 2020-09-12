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Коронавірус у Києві: Кличко назвав райони-епіцентри

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Життя столиці
3,1 т.
Коронавірус у Києві встановив новий рекорд

Головними осередками розповсюдження коронавірусу в Києві минулої доби, 11 вересня, стали Дніпровський, Дарницький та Деснянський райони.

Про це написав на своєму Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко. Він уточнив, що у Дніпровському районі виявили 65 нових випадків, у Дарницькому – 64, а Деснянському районі – 59.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки! Бережіть себе!" – звернувся Кличко до киян.

Розповсюдження коронавірусу в Києві.

Віталій Кличко

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