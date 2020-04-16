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16 квітня • оновлено в 16:28
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Коли в Україні проведуть ЗНО: Кличко озвучив дати та умови

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Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться у будь-якому випадку, втім, терміни його проведення залежать від того, коли будуть зняті обмежувальні заходи через коронавірус COVID-19.

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Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу 16 квітня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі. За його словами, в Україні підготували два сценарії проведення ЗНО (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу запевнити, що ЗНО відбудеться в будь-якому випадку, однак терміни його проведення залежать від того, коли закінчаться обмеження", – сказав очільник столиці.

ЗНО в Україні після карантину. Ілюстрація

ЗНО в Україні після карантину. Ілюстрація

"Якщо до початку червня (Закінчаться обмежувальні заходи. – Ред.), то ми зможемо говорити про проведення пробного ЗНО в червні. А з 25-го червня – основної сесії ЗНО. Якщо терміни обмежень будуть продовжені і буде можливість почати пробне ЗНО в серпні, то з 25-го серпня проведуть основну сесію ЗНО", – підкреслив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через продовження карантину до 24 квітня включно в Україні перенесуть терміни проведення ЗНО та вступної кампанії.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Теми
Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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