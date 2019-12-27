Колапс на дорогах: що відбувається на найважливішій "артерії" Києва

Масштабні затори давно стали візитною карткою Києва. Черговою "точкою кипіння" водії називають під'їзди до Південного мосту на лівому березі. Будівництво висоток і хаотичне паркування робить цей вузол "ідеальним" для транспортного колапсу.

Детальніше – у публікації OBOZREVATEL.

Сьогодні розв'язка з непарної сторони проспекту Бажана є фактично автомобільною стоянкою: десятки автомобілів припарковані буквально посеред проїзної частини (для перегляду відео з дрона – проскрольте вниз).

Тут паркуються автомобілі Google. Maps

Все це створює серйозне навантаження на трафік. Особливо важко водіям великовантажних автомобілів, які змушені виявляти дива водіння, щоб не зачепити якийсь із припаркованих легковиків.

Також ускладнюється робота екстрених і комунальних служб. Скоро буде несолодко снігоочисній техніці, яка через припаркований транспорт не може повною мірою розчистити з'їзди. В результаті "тягучки", затори.

Далі – більше

Автомобілісти "освоюють" розв'язку Південного мосту з 2015 року, коли почали вводити в експлуатацію будівлі житлового комплексу "Зарічний".

Так виглядає проїзна частина поруч із Південним мостом біля ЖК "Зарічний"

Проїзна частина поруч із Південним мостом біля ЖК "Зарічний"

Журналісти OBOZREVATEL зв'язалися по телефону з компанією "Київ Комфорт Сервіс", яка обслуговує ЖК "Зарічний". Директорка – Ірина Миколаївна – розповіла, що на більш ніж дві тисячі квартир забудовник запланував всього 675 паркомісць.

"Мешканці кожної квартири мають один-два автомобілі. Як вважаєте, чи вистачить усім місця? Питання з парковками треба ставити не нашій обслуговуючій компанії, а забудовнику", – наголосила Ірина Миколаївна.

Вона зазначила, що двори ЖК являють собою пішохідну зону, тому паркується там близько сотні автомобілів. "Ще є відкритий паркінг поруч із Південним мостом десь на 200 місць. Решта ставлять авто де можуть", – каже наша співрозмовниця.

Вона додала, що поруч будується ще ЖК "Славутич" і ЖК Seven. "Скоро тут буде дорожній колапс", – зазначила директорка обслуговуючої компанії.

Жорсткі заходи?

Хаотична ситуація навколо Південного мосту викликає обурення у багатьох водіїв. "Куди дивиться поліція? Чому не евакуює транспорт із проїзної частини?" – пишуть у соцмережах кияни. Деякі "гарячі голови" пропонують провчити "героїв парковок".

Результат не забарився. 16 вересня невідомі облили кислотою до трьох десятків автомобілів, припаркованих на проїзній частині біля ЖК "Зарічний". Чи була це помста за неправильне паркування – поки не зрозуміло.

Ситуація загострюється. Поки зрозумілим є одне: ні власників квартир у ЖК, ні міську владу, ні поліцію це не хвилює. Поки грім не вдарить?

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