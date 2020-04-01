Мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет міністрів України ввести ще жорсткіші обмеження на пересування громадян вулицями міста на час пандемії коронавірусу.

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Він переконаний, що люди мають перестали гуляти у парках і на дитмайданчиках. Про це очільник столиці сказав на щоденному онлайн-брифінгу 1 квітня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Хочу звернутися до уряду: ухваліть, будь ласка, кроки, які дозволять владі на місцях контролювати заходи обмежень. Ухваліть жорсткі обмеження відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств", – перерахував Кличко.

Кличко закликав киян припинити вештатися містом

За словами мера Києва, більше половини з нових інфікованих COVID-19 киян, останнім часом навіть не виїжджали за кордон – натомість заразилися в Україні. Тож, підкреслив він, це означає, що вірус розповзається і охоплює місто.

У зв’язку з цим Кличко закликав мешканців, які ще досі не вірять у загрозу, "спуститися на землю" і припинити вештатися містом, ігноруючи обмеження, які запровадили, аби їх же і врятувати.

"Прошу: досить шастати без нагальної потреби і будьте здорові!" – підсумував мер столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до Міністерства внутрішніх справ та попросив посилити контроль за дотриманням жителями міста карантину через коронавірус, та підприємствами, які не перевели працівників на дистанційну роботу.

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