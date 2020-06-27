Кличко закликав покарати будівельну мафію в Києві "незалежно від політичного забарвлення". Відео

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронців провести повне і чесне розслідування корупції серед так званої будівельної мафії в столиці України.

Відповідне відеозвернення глава Києва оприлюднив у п'ятницю, 27 червня, на своїй сторінці в Facebook. Він прокоментував, окрім ситуації з коронавірусом, розслідування журналістів про можливу причетність глави Офісу президента Андрія Єрмака до вимивання бюджетних коштів.

"Щоб єдиною командою довести цю справу до кінця, я звертаюся з офіційною заявою до Офісу генпрокурора, СБУ, ДБР. Правоохоронці повинні розслідувати факти корупції забудовників, викладені в розслідуванні журналістів. Винні мають бути покарані, незалежно від політичного забарвлення", – заявив Кличко.

Він також звернув увагу на те, що кількість інфікованих COVID-19 у Києві станом на 27 червня підходить до позначки в 5 тисяч. Мер закликав жителів не забувати про правила карантину.

"Попереду в країні три вихідних. Звертаюся до кожного! Заради себе і своїх близьких проведіть відпочинок, не забуваючи дотримуватися елементарних правил: маска в транспорті й у громадських місцях, дезінфектори, соціальна дистанція", – сказано в пості Кличка.

Мер додав, що за добу коронавірус виявили у 142 осіб, що є рекордним показником. За словами Кличка, якщо статистика і далі буде рости з такою швидкістю, Київ буде змушений повернутися до суворих обмежень.

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Нагадаємо, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу.

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