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/політика

Кличко: від цих виборів залежить, як розвиватиметься Україна

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Мер Києва Віталій Кличко проголосував на виборчій дільниці в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна о восьмій ранку.

Приїхав туди на велосипеді відразу після тренування і відзначив, що "від цих виборів залежить, яким чином розвиватиметься Україна", передає прес-служба мера.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Надано прес-службою мера

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Надано прес-службою мера

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Надано прес-службою мера

“Незалежно від того, кого оберуть президентом, дуже важливо, щоб ні в якому разі наша держава не звернула з курсу на євроінтеграцію. Від цих виборів залежить, яким чином розвиватиметься Україна. Все, що залежить від мене, я роблю і буду робити, аби Україна втілювала європейські демократичні цінності, стала сильною і успішною країною європейського співтовариства”, — наголосив мер столиці.

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Також на виборчій дільниці Віталій Кличко поспілкувався з іноземними спостерігачами і відзначив, що дуже важливо, щоб вибори відбулися без порушень і маніпуляцій.

“Ключове завдання — щоб вибір кожного українця був захищений”, — сказав мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні проходять вибори президента-2019: всі подробиці онлайн.

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Особа
Віталій Кличко
Тег
вибори
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