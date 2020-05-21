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21 травня • оновлено в 15:33
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/ Життя столиці

Кличко сказав, що буде з тарифами на воду у Києві

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Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву "Київводоканалу" про наміри підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для мешканців столиці на 19%. Він сказав, що влада не дозволить зробити це.

Про це Кличко розповів під час брифінгу 21 травня, який транслювала пресслужба КМДА на своєму Youtube-каналі. Зазначається, що "Київводоканал" захотів підняти ціни з січня 2021 року (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми не дозволимо підвищувати тарифи на холодну воду та водовідведення. В ситуації, коли Україна та Київ борються з пандемією, коли в країні діють обмеження, підвищувати ціну на життєво необхідну послугу – неприпустимо. Я в цьому переконаний", – підкреслив Кличко.

Кличко сказав, що буде з тарифами на воду у Києві. Ілюстрація

Кличко сказав, що буде з тарифами на воду у Києві. Ілюстрація

"Ми розуміємо, що ціна на послуги формується з об’єктивних витрат. Зокрема, вартості електроенергії, зарплати персоналу та інших. Але ж ми повинні зважити і на платоспроможність людей, що значно знизилась через карантинні заходи", – додав мер столиці.

Також він подякував тим жителям міста, які демонструють високу платіжну дисципліну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2021 році "Київводоканал" збирається підняти тариф на централізоване водопостачання та водовідведення на 19%.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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Кияни Життя столиці

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