Київська багатоповерхівка після вибуху може впасти будь-якої миті: будівлю терміново зміцнюють
Вибух у київській багатоповерхівці
Житловий будинок на Позняках, де в неділю, 21 червня, сталася вибух, може обвалитися – для уникнення цього рятувальники встановлюють спеціальні розпірки й троси.
Про це під час брифінгу повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Він зазначив, що рятувальники намагаються стабілізувати нинішній стан пошкодженого будинку.
"Встановлюються розпірки по всьому будинку для того, щоб стабілізувати конструкції цього будинку. І другий момент, на восьмому поверсі зараз встановлюються троси, теж для стабілізації конструкції, відповідно, зокрема й пошкоджених конструкцій", – розповів він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Дарницькому районі Києва приблизно о 10-й годині 21 червня стався вибух газу в дев'ятиповерхівці. В результаті було пошкоджено декілька поверхів. За даними управління ДСНС у столиці, двоє людей загинули.
Під час вибуху уламки розлетілися на 20 метрів від епіцентру.
Співробітники ДСНС діють дуже обережно, оскільки пошкоджено опорні конструкції будівлі. Є загроза обвалювання 9-10 поверхів.
У МВС розглядають дві версії вибуху.
Вибух у багатоповерхівці був настільки потужним, що вибухова хвиля "пройшла по землі", залишивши тріщину.