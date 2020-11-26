Київ знову став епіцентром COVID-19 за добу: статистика на 26 листопада

За минулу добу, 25 листопада, у Києві коронавірусом (COVID-19) заразилися 1399 осіб, що стало рекордом серед регіонів по країні. Усього в столиці виявлено 64 019 інфікованих.

Про це говорять дані порталу РНБО. За добу від коронавірусної хвороби помер 31 пацієнт (усього 1227), а одужали – 505 (21 942).

У Київській області зареєстровано 979 нових випадків COVID-19 (усього 32 241). Від ускладнень хвороби померли 8 осіб (652), одужали – 180 (11 853).

Нагадаємо, що раніше в столиці було встановлено добовий рекорд за кількістю нових інфікованих.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко заявив, що показник тестування на коронавірус у столиці – найвищий в Україні та становить понад 350 тестів на 100 тисяч жителів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві лікарні забиті, а лікарі просять посилити карантин.