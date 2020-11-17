Київ знову потрапив у лідери статистики COVID-19 через понад 1000 хворих

У Києві за останню добу зараження COVID-19 підтвердили ще в 1143 осіб. Столиця вже традиційно стала лідером серед усіх регіонів України за щоденною кількістю виявлених інфікувань.

Станом на 17 листопада в місті нараховується 52 642 випадки захворювання. Таку статистику надав сайт РНБО.

За минулу добу COVID-19 забрав життя ще 14 киян, тоді як загалом за час пандемії в столиці зафіксовано 990 смертей від нього.

Водночас 359 пацієнтів вилікувалися від коронавірусної інфекції, загалом же подолати хворобу вдалося 19 126 киянам.

Зазначимо, що і в Київській області за минулу добу виявили чимало випадків зараження COVID-19 – 646 (всього 25 787). За весь час пандемії від ускладнень коронавірусу помер 571 житель області (+11 за добу), а 10 190 пацієнтів (+135) вилікувалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві для лікування хворих на коронавірус киснем обладнали майже 1200 ліжко-місць у комунальних медустановах. Також додатково закуповують концентратори кисню, заявив мер столиці Віталій Кличко.