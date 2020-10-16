У Києві за добу виявили понад 450 хворих на COVID-19: лідерами є три райони

У Києві за останню добу діагноз коронавірус підтвердили ще в 455 осіб. Так, місто вкотре є в лідерах серед усіх регіонів за кількістю заражень, виявлених за минулу добу.

Усього на сьогодні в столиці налічується 29 412 підтверджених випадків COVID-19. Про це на брифінгу заявив мер Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, серед тих, хто захворів:

261 жінка у віці від 18 до 94 років;

15 дівчаток від 2-х до 16 років;

163 чоловіків 18-87 років;

16 хлопчиків від 2-х до 17 років.

Серед інфікованих і 17 медпрацівників. З усіх нових хворих до медзакладів столиці потрапили 82 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Крім того, за минулу добу коронавірусна інфекція забрала життя ще 22 киян, тоді як загалом за час пандемії в Києві зафіксовано 557 смертей від неї. Водночас 189 жителів міста змогли подолати хворобу, усього одужали 10 475 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Оболонському районі – 88, Дарницькому – 64 і Подільському – 52.

Кличко зазначив, що від початку пандемії у столичних лабораторіях проведено понад 155 тисяч тестів методом ПЛР, тоді як методом ІФА – більш ніж 27,5 тисячі. Водночас додав, що такі дослідження потрібно розширювати.

"У Києві проводять 300 тестів на 100 тис. мешканців. Це найвищий показник в Україні. Однак ми бачимо, наскільки ситуація не проста і скільки випадків захворювань... Дотримуйтеся правил, дбайте про своє здоров’я і, будь ласка, бережіть себе", – підсумував мер столиці.

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