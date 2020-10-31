Київ потрапив у топ-100 кращих міст світу

Київ зайняв 87-е місце в рейтингові кращих міст світу The World's best cities-2020, порівняно з минулим роком піднявшись на 52 пункти.

Топ міст був опублікований на сайті проєкту. Зазначимо, що в 2019-му столиця України навіть не увійшла в топ-100 і була на 139-му місці.

У трійку лідерів рейтингу як у 2020-му, так і в попередньому році увійшли Лондон, Нью-Йорк і Париж. Британська столиця очолює рейтинг шостий рік поспіль.

"Київ, столиця України, можливо, не перша європейська столиця, яка спадає на думку, але одна з найяскравіших. Місто – жива енциклопедія історії слов'янської культури, якому 1 500 років, таке же барвисте і яскраве, як його національний стяг, із будівлями, розфарбованими як українські писанки, і горизонтами, прикрашеними золотими куполами, які блищать на пагорбах біля річки Дніпро", – йдеться в описі міста на сайті The World's best cities.

Зазначається, що Київ є "архітектурно наділеним, дружнім і креативним".

Автори проєкту також виділили Києво-Печерську лавру, Софійський собор, Михайлівський Золотоверхий монастир, Володимирський собор і київські музеї.

Resonance Consultancy, яка склала рейтинг, – одна з провідних світових консалтингових компаній в області нерухомості й економічного розвитку. У проєкті The World's Вest сities аналізують міста-мільйонники з погляду їхньої привабливості для туризму, проживання та ведення бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 жовтня Київ опинився в трійці найбільш забруднених міст у світі.