Головна Новини
5 червня • оновлено в 12:11
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Життя столиці

Київ став лідером за кількістю хворих на COVID-19. Свіжа статистика

1.2т
Читати матеріал російською

У Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, проте видужало за цей час 27 пацієнтів.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі, заявив мер Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що столиця України вже котрий день поспіль посідає перше місце за захворюваністю на коронавірус.

Київ лідирує за кількістю діагностованих випадків COVID-19

Київ лідирує за кількістю діагностованих випадків COVID-19

"Померли від коронавірусу 4 людини, такої кількості летальний випадків у нас за день ще не було", – наголосив мер.

Загалом за час пандемії у столиці зафіксували 73 смерті від COVID-19. Видужати вдалося 876 пацієнтам.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
Новини Києва та Київської області Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Теги
вірус карантин
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Кияни Життя столиці

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,6 млн осіб, загинули – 390 тисяч.

  • Коронавірус за добу вбив рекордну кількість пацієнтів в Бразилії.

  • Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні.

  • Білл Гейтс відповів на теорії змови про "чіпування" за допомогою вакцини від COVID-19: "це плітки і антинаукові вислови".

Новини Києва

Топпублікації

Топблоги