Київ став лідером за кількістю хворих на COVID-19. Свіжа статистика

У Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, проте видужало за цей час 27 пацієнтів.

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Про це під час брифінгу, який транслювала пресслужба КМДА на своєму YouTube-каналі, заявив мер Віталій Кличко (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він підкреслив, що столиця України вже котрий день поспіль посідає перше місце за захворюваністю на коронавірус.

Київ лідирує за кількістю діагностованих випадків COVID-19

"Померли від коронавірусу 4 людини, такої кількості летальний випадків у нас за день ще не було", – наголосив мер.

Загалом за час пандемії у столиці зафіксували 73 смерті від COVID-19. Видужати вдалося 876 пацієнтам.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні станом на п'ятницю, 5 червня, офіційно підтверджено 25 964 випадки зараження коронавірусом нового типу. З них 553 було виявлено за минулу добу.

Через кількість заражених COVID-19 Київ, Чернівецька, Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська області не проходять до наступного етапу зняття карантину з 5 червня.

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