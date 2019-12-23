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23 грудня • оновлено в 13:05
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/ Життя столиці

Київ скували затори: які вулиці треба об'їхати

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Київ у понеділок, 23 грудня, ще від ранку скували масштабні затори. Проїхати було важко як у центрі столиці, так і на околицях.

OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які дороги краще об'їхати, рухаючись містом на авто (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

Так, затори сформувалися на проспектах Любомира Гузара, Леся Курбаса, Перемоги та Повітрофлотському, а також на Кільцевій дорозі. Схожа ситуація спостерігалася і на проспекті Валерія Лобановського.

Київ скували затори

Київ скували затори

У центр Києва слід об'їхати вулиці Жилянська, Короленківська, Михайла Грушевського, Юрія Іллєнка та Дегтярівська, а ще бульвари Лесі Українки та Тараса Шевченка.

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Автомобілям було важко проїхати також на Набережному шосе та Набережно-Рибальскій вулиці.

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Google Maps/Скріншот

Карта заторів у Києві

Карта заторів у Києві

Google Maps/Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Київ потрапив в антирейтинг міст світу з найбільшими заторами. Урбаністи забили на сполох, адже місто з кожним роком стає все менш комфортним для життя. Журналіст видання дізнався, чому далі буде тільки гірше.

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Читайте всі новини по темі "Новини Києва та Київської області" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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