У Києві вранці в неділю, 22 березня, несподівано для кінця цього місяця почав йти сніг. Жителі столиці стали публікувати в мережі вражаючі кадри аномальної погоди.

Оскільки явище стало рідкістю для українців цього року, воно викликало шквал захоплення в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Мешканці деяких столичних районів говорять, що сніг падає великими пластівцями і вистилає поверхні щільним шаром, а інші зазначають, що сніжинки одразу ж перетворюються у калюжі.

Київ засипало снігом

"Київ. 22 березня. З весною, друзі! До 23 березня 2013 року, звичайно, не дотягуємо... Проте", – пише в Twitter Ukraine.

Зауважимо, що раніше відома українська синоптикиня Наталія Діденко попереджала, що 22 березня в Києві буде холодно та вітряно. Максимальна температура повітря опуститься до +3... +4. Вночі та вранці ймовірний мокрий сніг, але вже вдень антициклон відсуне опади подалі від столиці.

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Сніг у Києві

Киев. 22 марта. С весной, друзья😉

До 23 марта 2013 года, конечно, не дотягиваем... Тем не менее🙂 pic.twitter.com/reOzPC0lG7 — Ukraine (@UkrainNEWS) March 22, 2020

отаке у нас в карантині зараз. а шо у Вас ? pic.twitter.com/A7KPlYpRsh — ЖовтіМешти \|/♂ (@leopolis31) March 22, 2020

twitter.com/leopolis31

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік 27 березня у Києві теж випала велика кількість снігу, що викликало подив і розгубленість серед містян. Тоді останні дні березня погода у столиці стояла тепла, проте над містом пронісся циклон, про який, як і цього разу, попереджали синоптики.

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