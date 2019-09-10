Київ "розривають" на частини: розкрито цинічну схему

Тема із безмежною забудовою Києва сьогодні одна з "гарячих". Постійно з'являються факти про нові будівельні "окупації". Одна з таких виникла у Дніпровському районі на березі Русанівського каналу. Компанія-забудовник зібралася вибудувати 25-поверховий житловий комплекс біля самої води. А підставою для отримання в оренду ділянки площею 0,7 га став... звичайнісінький гараж.

Детальніше про "операцію століття" – у розслідуванні OBOZREVATEL.

Тут планується втиснути чотирьохсекційний 25-поверховий житловий будинок 3D Ukraine – Шогун

З чого все почалося

Влітку цього року на білбордах з'явилася реклама про початок будівництва ЖК Rusaniv Residence за адресою вул. Сверстюка, 54. "Житловий комплекс нового покоління біля Русанівського каналу, де ви самі напишете сценарій свого ідеального життя", – таку пафосну рекламу можна зустріти у Facebook.

Після рекламної компанії забудовники не забарилися із діями – на території почали зрізати дерева. Однак місцеві жителі влаштували акцію протесту і змогли зупинити роботи. Сьогодні на передбачуваному будмайданчику – тимчасове затишшя.

На території вже зрізали дерева

Тут планується будівництво висотки

Тут планується будівництво висотки

Що стало підставою для будівельних робіт? Журналісти OBOZREVATEL з'ясували, що ласа ділянка мальовничого району із кадастровим номером 8000000000:63:018:0012 рішенням Київради № 883/4947 від 6 червня 2018 р. передана ТОВ "Русанівка Інвест" (41613855) під будівництво житлового комплексу із прибудованими дошкільним закладом та пунктом централізованої системи пожежного спостереження.

Передбачувана забудова розташована поруч із Русанівським каналом

"Золотий" гараж

Однією з підстав передачі комунальної власності фірмі в оренду стало придбання права власності на майно.

Цим майном виявився гараж площею 25 м кв. Про це свідчать дані Державного реєстру майнових прав щодо власності "Русанівка Інвест", де зазначено, що право власності на цей "бокс" фірма отримала 29 вересня 2017 року. Іншої власності за ТОВ не значиться.

Дані Держреєстру майнових прав

Той самий гараж

Той самий гараж

Ділянка під забудову

Додамо, що відповідно до Земельного кодексу України власники гаражів можуть розраховувати на ділянку не більше 0,01 га. Проте дивним чином "Русанівка Інвест" отримала площу у 70 разів більшу! Тоді чим інші власники гаражів гірші?

Відповідно до Земельного кодексу України власники гаражів можуть претендувати на землю площею до однієї сотки

Історія злощасного "боксу" має доволі банальну "біографію". Побудував споруду і отримав на неї право власності у 2008 році місцевий пенсіонер – член гаражного кооперативу "Русанівський – 2" (22862311).

Наші журналісти розшукали і поспілкувалися із чоловіком. Йому 81 рік. Пенсіонер розповів, що у 2015 році продав гараж жінці на ім'я Тетяна (докладніше про неї – у наступній публікації).

Через два роки, 26 вересня 2017-го, Тетяна стала засновником уже відомої нам новоствореної компанії "Русанівка Інвест". Через три дні після заснування відбулася перереєстрація гаража. Відтоді об'єкт перебуває у праві власності не приватної особи, а ТОВ.

Окупація по-київськи

Далі йде цинічна схема отримання ділянки під забудову ЖК. Суть така.

У лютому 2018 року приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу В. Клименко змінив адресу гаража по вул. Сверстюка з 54 на 52, внісши відповідну інформацію до Держреєстру майнових прав на нерухомого майна, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

У березні того ж року державний реєстратор Київської філії КП "Реєстрація нерухомості і бізнесу" прописала об'єкт за новою адресою. Зазначимо, що за інформацією "Київського міського бюро технічної інвентаризації", гаражі на праві власності по вул. Сверстюка, 52, не реєструвалися – про що йдеться у матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, за документами гараж НЕ розташований на території гаражного кооперативу, що спричинило надалі виділення землі Київрадою в оренду ТОВ-ці.

Насилу віриться, що профільні структури КМДА не помітили "гаражної" махінації. Напевно чиновники володіли інформацією і підіграли свавіллю. Що це: недбалість чи особиста зацікавленість? До речі, документи на передачу в оренду ділянки до Київради надійшли від Департаменту земельних ресурсів.

PS: 5 вересня столична прокуратура подала позов до Господарського суду Києва, у якому вимагала визнати незаконними та скасувати рішення Київради і укладений на її підставі договір оренди. У відомстві зазначають, що вартість ділянки на сьогодні оцінюється у 55 млн грн.

Також поліція з минулого року розслідує кримінальне провадження за статтею 365-2 КК (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги). Санкція статті – до восьми років позбавлення волі.

(Далі буде…)

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