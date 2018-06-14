Київ "потонув" в епіцентрі грози: фото і відео наслідків стихії

До вечора, 14 травня до Києва прийшов атмосферний фронт зі зливами, грозами та поривами вітру.

"На свіжому фото епіцентр злив та грози добрався до Київщини.

Кому це стало несподіванкою, процитую свій ранковий пост про погоду - 'Сьогодні західна частина належатиме нестійкій погоді - зливи, грози, можливі сильнющі зливи, град та шквали. Дотягне протягом дня, до вечора, негоду до Півночі. Дотягнуло", - написала Діденко.

Вона назвала фронт над українською столицею "атмосферним сердечком".

Пізніше Діденко повідомила, що грозова зона понеслася до Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Харківської областей.

"Епіцентр переміщається в північному напрямку", - підкреслила вона.

Кияни почали ділитися в мережі першими враженнями від зливи з блискавками.

"Грім, блискавки, розверзлися хляби небесні ... Те, що треба. Дочекалася", - написала Анна Молчанова.

"У нас злива і вітер зі швидкістю ... звуку, гроза і грім з гуркотом блискавок ... стихія", - поділилися в мережі.

"На вулиці дуже сильна злива і фіолетові блискавки. Це так красиво я не можу, шкода, що не вийде сфоткати".

"Приїхати до Києва - щоб відчути першу грозу. Вдень спека +30 - ввечері дощ, грім і блискавки. Все як люблю. Ще б ночі білі".

Лівобережна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Діденко розповіла, які області знаходяться під загрозою від метеорологічних явищ.