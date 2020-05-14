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14 травня • оновлено в 17:05
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Київ після послаблення карантину скували масштабні затори: як об'їхати. Карта

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Київ 14 травня, після невеликого послаблення карантину, введеного через поширення коронавірусу COVID-19, скували масштабні затори. На це також вплинуло те, що метро залишилось зачиненим.

Затори спостерігались як у центрі, так і на околицях міста. OBOZREVATEL за допомогою Google Maps дізнався, які вулиці варто об'їхати водіям, аби не витратити надто багато часу.

Так, затори скували Кільцеву дорогу, вулиці Вадима Гетьмана, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола, проспекти Валерія Лобановського, Голосіївський.

Київ після послаблення карантину скували масштабні затори. Ілюстрація

Київ після послаблення карантину скували масштабні затори. Ілюстрація

У центрі водіям варто об'їхати проспект Перемоги, бульвари Лесі Українки та Тараса Шевченка, вулиці Жилянську, Михайла Грушевського, Інститутську, Хрещатик. Також багато часу можна втратити, рухаючись Набережним шосе, вулицями Набережно-Хрещатицькою та Набережно-Рибальською.

Затори також спостерігались на Північному та Гаванському мостах. На лівому березі потрібно об'їхати проспекти Соборності, Миколи Бажана, Визволителів, Броварський та Перова, а ще вулиці Миропільську, Оноре де Бальзака та Карла Маркса.

Карта заторів у Києві 14 травня

Карта заторів у Києві 14 травня

Скриншот

Карта заторів у Києві 14 травня

Карта заторів у Києві 14 травня

Скриншот

Карта заторів у Києві 14 травня

Карта заторів у Києві 14 травня

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з 12 травня стартував перший етап пом'якшення карантину, введеного через пандемію COVID-19.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
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